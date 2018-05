Die Deutsche Bank hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Fernsehkonzern habe die Anpassung an die neue Berichtsstruktur schlecht umgesetzt, schrieb Analystin Laurie Davison in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sei das kurzfristige Aufwärtspotenzial für die Aktie begrenzt, so dass sie ihre kurzfristige Kaufempfehlung für das Papier zurücknahm. Langfristig aber sei die Aktie wegen ihrer attraktiven Bewertung weiterhin ein Kauf./la/ag Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2018-05-17/12:43

ISIN: DE000PSM7770