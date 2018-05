Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Dialog Semiconductor nach Treffen mit dem Vorstandsvorsitzenden auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Positiv fielen die Aufträge des Großkunden Apple ins Gewicht, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit könnten sich die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Chiphersteller und dem Technologiekonzern bis mindestens in das Jahr 2022 erstrecken./la/ag Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2018-05-17/12:43

ISIN: GB0059822006