Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68), ein weltweit führender Systemlieferant der Nutzfahrzeugindustrie für Soft- und Hard-Trim-Komponenten, gibt weitere Details zum geplanten Börsengang im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt.

Die STS Group AG hat die Preisspanne für den geplanten Börsengang im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) festgelegt. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wird bei 26 Euro bis 32 Euro je Aktie liegen. Der endgültige Angebotspreis und das Platzierungsvolumen werden im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Der endgültige Angebotspreis wird voraussichtlich am 29. Mai 2018 festgelegt. Das Angebot umfasst 1.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, bis zu 1.000.000 Aktien aus dem Aktienbesitz der bisherigen Alleinaktionärin, Mutares AG, sowie eine Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe-Option") bestehend aus 300.000 Aktien, ebenfalls aus dem Aktienbesitz der bisherigen Alleinaktionärin.

Unter der Annahme einer vollständigen Platzierung aller angebotenen Aktien (inklusive Ausübung der Greenshoe-Option) wird das Platzierungsvolumen voraussichtlich zwischen 59,8 Mio. Euro und 73,6 Mio. Euro liegen. Davon würden der Gesellschaft in der Mitte der Bookbuildingspanne 29 Mio. Euro als Bruttoemissionserlös zufließen. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird ein Streubesitz von rund 38 % des Grundkapitals erwartet. Die Mutares AG bleibt auch nach dem Börsengang Mehrheitsaktionärin. Für die STS Group AG und die Mutares AG gilt eine Lock-up-Periode von jeweils 12 Monaten ab dem Tag der Erstnotiz.

"Der Börsengang ist für uns der konsequente nächste Schritt und kommt genau zur richtigen Zeit. Die STS Group will in den kommenden Jahren ihre starke Position in der globalen Automobilbranche weiter ausbauen und dynamisch wachsen. Das IPO bietet uns dabei in mehrfacher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...