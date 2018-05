Die Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN: DE000FPH9000), Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse, hat heute die Zahlen für das erste Quartal 2018 veröffentlicht.

In den ersten drei Monaten hat sich das Unternehmen operativ wie geplant weiterentwickelt. Umsatz und Ergebnis gehören zu den stärksten der Unternehmensgeschichte. Der Umsatz erreichte währungsbereinigt 54,9 Mio. EUR (im Vorjahr 55,5 Mio. EUR), das EBITDA stieg bereinigt um Währungseffekte und erste Aufwendungen für das Projekt JUMP um 5,3 % auf 8,7 Mio. EUR.

Der starke Euro insbesondere gegenüber dem US-Dollar (+15,4 % im Vergleich zur Vorjahresperiode) schlägt sich in den berichteten Zahlen des ersten Quartals 2018 nieder. Die negativen Wechselkurseffekte über alle Fremdwährungen summierten sich im ersten Quartal 2018 auf 2,0 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der Wechselkurseffekte erzielte der FP-Konzern einen Umsatz in Höhe von 53,0 Mio. EUR. Der mittelfristige Wachstumstrend ist damit weiter intakt. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate seit dem ersten Quartal 2016 beträgt 3,4 % (CAGR zu konstanten Wechselkursen).

Der Umsatz des Produktbereichs Frankiersysteme lag im ersten Quartal 2018 zu aktuellen Wechselkursen bei 32,1 Mio. EUR gegenüber 33,8 Mio. EUR in den ersten drei Monaten 2017. Währungsbereinigt stieg der Umsatz im Kerngeschäft auf 34,0 Mio. EUR. FP schneidet damit im Branchenvergleich weiter hervorragend ab und konnte den Erfolg des starken Vorjahresquartals wiederholen. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres gewann FP daher weltweit weiter Marktanteile. Insbesondere im Heimatmarkt Deutschland legte das Unternehmen zu, und auch in den strategisch wichtigen Auslandsmärkten USA und Frankreich war die Entwicklung positiv.

Die angekündigte Integration der Bereiche Mail Services und Software ist in vollem Gange und das Geschäft stabilisiert sich. Der Software-Umsatz erreichte nach dem unterjährigen Rückgang verarbeiteter Sendungsmengen im Geschäftsjahr 2017 im ersten Quartal 2018 mit 3,8 Mio. EUR bereits wieder das Niveau des Vorjahresquartals. Der Umsatz im Bereich Mail Services, dem Geschäftsbereich für das professionelle Dokumentenmanagement und -logistik, lag im ersten Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...