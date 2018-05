NORMA Group SE: Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Stefan Wolf nicht wiedergewählt DGAP-Ad-hoc: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Personalie/Hauptversammlung NORMA Group SE: Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Stefan Wolf nicht wiedergewählt 17.05.2018 / 12:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Maintal, 17. Mai 2018 - Der Vorschlag des Aufsichtsrats der NORMA Group SE, den langjährigen Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Herrn Dr. Stefan Wolf, für eine weitere Amtszeit in den Aufsichtsrat zu wählen, hat in der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der NORMA Group SE nicht die erforderliche Mehrheit der Stimmen erhalten. Das Abstimmungsergebnis betrug 49,59 % zu 50,41 %. In den Aufsichtsrat gewählt wurden Herr Lars Magnus Berg, Frau Rita Forst, Herr Günter Hauptmann, Herr Dr. Knut J. Michelberger und Frau Erika Schulte. Der Aufsichtsrat wird aus seiner Mitte einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden wählen. Ansprechpartner: Andreas Trösch Vice President Investor Relations Tel: +49 6181 6102 741 E-Mail: Andreas.Troesch@normagroup.com 17.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: NORMA Group SE Edisonstr. 4 63477 Maintal Deutschland Telefon: +49 6181 6102 741 Fax: +49 6181 6102 7641 E-Mail: ir@normagroup.com Internet: www.normagroup.com ISIN: DE000A1H8BV3 WKN: A1H8BV Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 687133 17.05.2018 CET/CEST

