MADRID (Dow Jones)--Telefonica wird wahrscheinlich den für die zweite Jahreshälfte geplanten Börsengang der argentinischen Tochter hinauszögern, berichtet die spanische Zeitung El Confidencial unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Quellen. Der starke Kursverfall des Peso nähre Inflationsängste. Der spanische Telekomkonzern habe allerdings noch keine Entscheidung getroffen und warte die weitere Entwicklung ab, nachdem die Regierung in Buenos Aires einen Kredit beim Internationalen Währungsfonds beantragt habe.

Die mit den Vorbereitungen zum Börsengang beauftragten Banken Morgan Stanley und Bank of America Merrill Lynch hätten Telefonica allerdings gesagt, in der aktuellen Situation sei es unmöglich, Aktien eines argentinischen Unternehmens am Markt zu platzieren, schreibt El Confidencial.

May 17, 2018 06:35 ET (10:35 GMT)

