Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BP von 675 auf 690 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Erwartung langfristig höherer durchschnittlicher Ölpreise habe sie ihre Gewinnprognosen für die europäischen Ölkonzerne erhöht, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Obwohl die Sektorwerte derzeit den geringsten Abschlag zu ihren Substanzwerten seit zehn Jahren aufwiesen, hätten sie wegen der starken Free Cashflows weiteres Aufwärtspotenzial./edh/ag Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2018-05-17/13:04

ISIN: GB0007980591