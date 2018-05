Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für CTS Eventim vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39,5 Euro belassen. Der Ticketvermarkter dürfte in all seinen Sparten über ein gutes erstes Quartal berichten, schrieb Analyst Simon Heilmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sei das Jahresauftaktquartal stets das schwächste im Gesamtjahr./ck/ag Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005470306