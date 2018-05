Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 81,85 Euro belassen. Die rechtlichen Fragen rund um die geplatzte Übernahme des US-Unternehmens Akron seien für die Stimmung weitaus wichtiger als die Gewinnentwicklung des Medizinkonzerns, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bezüglich Akron dürfte derweil schon in den nächsten Monaten mehr Klarheit herrschen, ergänzte Jones mit Blick auf eine Anfang Juli anstehende Gerichtsanhörung./la/ag Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0090 2018-05-17/13:15

ISIN: DE0005785604