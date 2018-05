Fundamental: Agrarkonzern Cargill berichtete unlängst von einem guten Start in die Erntesaison 2017/18 und ging im laufenden Jahr von einem ausgeglichenen Kakaomarkt aus. Die International Cocoa Organization (ICCO) nahm zwar ein etwas geringeres Angebotsplus von 105.000 Tonnen an. Das Stocks-to-grindings-Ratio, das mit dem Kakaopreis negativ korreliert ist, gab die ICCO aber als leicht steigend mit 40,8 Prozent an. Von Mitte März bis Mitte Juni könnte zudem eine saisonal fallende Tendenz entstehen. Diese beginnt mit dem Ende der Haupternte in den wichtigsten Anbauländern Afrikas, der Elfenbeinküste und Ghana. Nachdem die Notierungen bis Ende April noch gestiegen waren, könnte die saisonale Vorgabe verzögert eintreten.

Technisch: Denn Ende April erreichte der Juli-Future von Kakao noch ein neues Jahreshoch bei 2943 US-Dollar. Vorausgegangen war ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...