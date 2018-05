Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Ceconomy von 10,70 auf 9,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Beteiligung am Handelsunternehmen Metro habe dem Elektronikkonzern das zweite Geschäftsquartal verhagelt, schrieb Analystin Laura Cherdron in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz des bekräftigten Jahresausblicks senkte sie ihre Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr./ck/ag Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2018-05-17/13:29

ISIN: DE0007257503