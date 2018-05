Hannover - Talanx-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB: Volker Sack, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Versicherers Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX). Im Erstversicherungsgeschäft befinde sich der Hannoveraner Konzern nach wie vor im Umbaumodus, der noch einige Zeit anhalten und in den kommenden Quartalen zu sukzessiven Ergebnisverbesserungen führen dürfte, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.

