Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 89 Euro, das hat die MorphoSys-Aktie (ISIN: DE0006632003) jetzt erreicht. Vorgestern hob die Berenberg-Bank ihr Kursziel auf 103 Euro an, das mag das bullishe Lager motiviert haben, aber Berenberg stellt damit auch das obere Ende der Kursziel-Spanne. So gesehen ist es zwar wacker, wie sich die Bullen nach dem Break über die immens wichtige Linie von 88,50 Euro halten. Aber nicht zuletzt mit Blick auf die durchaus nicht inspirierenden Quartalsahlen, die MorphoSys Anfang des Monats auf den Tisch legte, muss man sich durchaus fragen, ob das auch so bleibt.

Dass vorab klar war, dass die große Kooperation mit Novartis planmäßig enden und dadurch die 2018er-Umsätze erheblich unter dem Vorjahr liegen würden, ist eine Sache. Aber sinkende Umsätze und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...