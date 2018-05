Die Nordex-Aktie schraubte sich in den vergangenen zwei Tagen um ganze 11% nach oben - heute steht erneut ein deutlicher Kursgewinn auf der Anzeigetafel des Windkraftanlagen-Herstellers. In der 6-Monats-Betrachtung können sich Nordex-Aktionäre über einen Kursgewinn in Höhe von rund 35% freuen. Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Nordex von 7,70 auf 7,80...

