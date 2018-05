Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für HHLA nach Zahlen von 20 auf 23 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Hafenlogistikkonzern sei sehr solide in das neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine Prognosen an, bleibt aber wegen der noch nicht umgesetzten Elbvertiefung sowie wegen Unsicherheiten hinsichtlich der Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump bei seiner neutralen Haltung./ck/ag Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0100 2018-05-17/13:39

ISIN: DE000A0S8488