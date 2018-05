Liebe Trader,

Übergeordnet musste das Medizin- und Gesundheitsunternehmen , nach dem erreichen eines neuen Allzeithochs im Juni 2017 bei 80,07 Euro, eine langfristige Korrekturbewegung einstecken. Bis zum 26. März 2018 herrschte der Abwärtstrend und sorgte für ein aktuelles Jahrestief bei 58,96 Euro. Seitdem konnte sich der Chart mittelfristig erholen und arbeitet an einer stabileren Bodenbildung. Das entscheidende Widerstands-Niveau entspricht der glatten Marke von 68,00 Euro - in der heutigen Tageskerze notierte das Papier sogar schon bei 68,30 Euro! Ein Kaufsignal wird aber erst bei Ausbruch per Tagesschlusskurs aktiviert.

Long-Chance:

Sollte der Fall eines Ausbruchs durch den Widerstand eintreten, liegt die nächste Hürde bei 72,76 Euro. Nach dem Fibonacci-Retracment entspricht dieser Wert der 61,8% Marke. Der Kursverlauf hat somit, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auf ein erreichen dieses Ziels! Darüber hinaus könnte das Wertpapier sogar in Richtung 77,00 Euro ansteigen. Eine Verlustbegrenzung ist aber noch knapp unter 66,50 Euro anzusetzen. Die Aufwärtsbewegung der letzten Tage würde damit vermutlich beendet werden. Bei einem Rücksetzer unter das Stop-Niveau müssen Anleger der Fresenius-Aktie mit weiteren Verlusten bis auf 60,00 Euro rechnen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 69,00 Euro

Kursziel: 72,76 / 77,00 Euro

Stop: 66,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,50 Euro

Zeithorizont: 4 - 8 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

Fresenius; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 67,96 Euro; 13:55 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

