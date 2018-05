Selbst Warren Buffett hat die Bedeutung von solchen "Festungen" erst lernen müssen. Am Anfang seiner Laufbahn hat er sich eher auf günstige Kaufgelegenheiten konzentriert - die sich auf lange Sicht als schlechte Wahl herausstellten. Er hat die Lektion teuer bezahlt, indem er sich mit der wenig ansprechenden Wirtschaftlichkeit von Landmaschinenherstellern, drittklassigen Kaufhäusern und der Textilindustrie in New England beschäftigte. ...

