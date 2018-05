Die Steinhoff-Aktie befindet sich in dieser Woche einmal mehr auf Berg-Und-Tal-Fahrt und hat auf Wochensicht erneut 10,4% an Wert verloren. Mittlerweile kämpft das Papier des angeschlagenen Möbelherstellers mit der 0,10 Euro-Marke. Die Steinhoff-Aktie hat auf Jahressicht 67,3% an Wert verloren (6-Monats-Performance: -96,8%), während in 2016 ein Gewinn in Höhe von 12,3% auf...

