Frankfurt - Gateway Real Estate verdreifacht Betriebsergebnis auf über 30 Mio. Euro - AnleihenewsDie Gateway Real Estate AG ( ISIN: DE000A0JJTG7, WKN: A0JJTG, Ticker-Symbol: GTY), eine auf Investment, Entwicklung und Asset-Management von Gewerbeimmobilien spezialisierte Aktiengesellschaft, hat auf Basis vorläufiger Berechnungen im Geschäftsjahr 2017 einen Konzernjahresüberschuss in Höhe von 16,7 Millionen Euro erzielt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

