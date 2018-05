Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach einem Medienbericht über den Ausgang der deutschen Mai-Ausschreibungsrunde für Windenergie-Anlagen an Land auf "Overweight" mit einem Kursziel von 485 dänische Kronen belassen. Der wohl deutlich gestiegene Zuschlagswert gegenüber Februar und November sei eindeutig ein positives Zeichen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/mis Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0107 2018-05-17/14:52

ISIN: DK0010268606