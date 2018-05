Die NordLB hat TAG Immobilien nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Monate von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Das Kursziel hob Analyst Michael Seufert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aber von 16,60 auf 17,50 Euro an. Das Unternehmen habe im ersten Quartal die Markterwartungen übertroffen. Mit Blick auf die Leerstandsquote sowie die Refinanzierungskosten sieht er noch Luft nach oben./ag/la

Datum der Analyse: 17.05.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008303504

AXC0284 2018-05-17/15:09