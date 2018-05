Noratis erhöht sein Eigenkapital, denn der Bestandsentwickler von Wohnimmobilien will weiter kräftig wachsen. Dazu können Altaktionäre neue Aktien beziehen. Noratis hat weitere Immobilienkäufe in Ratingen bei Düsseldorf und in Frankfurt, mit insgesamt 161 Wohnungen, bereits getätigt. Wir erklären die Details der Kapitalmaßnahme und sagen, warum ein Bezug jetzt ebenso Sinn macht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...