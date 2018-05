Liebe Trader,

Bei 66,94 US-Dollar wurde bei dem weltweit tätigen Hersteller von Verpackungen und ungestrichenem Papier International Paper das vorerst letzte Verlaufshoch Ende Januar markiert, anschließend ging die Aktie auf Tauchstation über. Dabei fielen die Kursnotierungen bis Ende März auf exakt 50,00 US-Dollar zurück, ein zweiter Dip erfolgte zu Beginn dieses Monats. Von diesem Niveau aus konnte International Paper sich zuletzt aber wieder deutlich lösen und am Mittwoch über die Aprilhochs von 54,29 US-Dollar zulegen. Damit wurde die seit März dieses Jahres im Aufbau befindliche Doppelbodenformation mustergültig aktiviert und dürfte nun weiteres Aufwärtspotenzial bereithalten. Besonders das Chancen-Risiko-Verhältnis spielt Anlegern in die Karten und ist nach dem aktuellen Setup für ein Investment besonders gut geeignet.

Long-Chance:

Solange International Paper die markante Unterstützung von 54,29 US-Dollar verteidigen kann, sind weitere Zugewinne zunächst an die Oberkante der im März gerissenen Kurslücke bei 57,19 US-Dollar zu favorisieren. Darüber rückt schließlich der runde Widerstandsbereich von 60,00 US-Dollar in den unmittelbaren Fokus der Investoren. Bei einem direkten Long-Engagement sollte ein Stop jedoch nicht fehlen und ist noch unterhalb der Marke von 53,00 US-Dollar anzusiedeln. Sämtliche Notierungen darunter dürften das Papier hingegen wieder merklich unter Druck setzen und womöglich Abgaben auf die Jahrestiefs von glatt 50,00 US-Dollar hervorrufen. Dann aber stünde sogar der Doppelboden aus den letzten Monaten zur Disposition.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 55,03 US-Dollar

Kursziel: 57,19 / 60,00 US-Dollar

Stop: < 53,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 2,03 US-Dollar

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



International Paper Co.; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 55,03 US-Dollar; 15:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

