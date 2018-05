VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft: Zielsetzungen für 2017 erreicht - Jahresabschluss festgestellt DGAP-Ad-hoc: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresergebnis VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft: Zielsetzungen für 2017 erreicht - Jahresabschluss festgestellt 17.05.2018 / 16:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Zielsetzungen für 2017 erreicht - Jahresabschluss festgestellt Frankfurt am Main, 17.05.2018 - Der Aufsichtsrat der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft hat in seiner heutigen Sitzung den testierten Jahres- und Konzernabschluss der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 bestätigt und festgestellt. Das Konzernergebnis wurde im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 359 auf TEUR 1.918 gesteigert und bewegt sich damit am oberen Ende des mit TEUR 1.600 bis TEUR 2.000 geplanten Zielkorridors. Durch die im Vergleich zum Vorjahr erzielte Steigerung der Umsätze (inkl. der Erträge aus Beteiligungen aus den Co-Investment-Aktivitäten) sowie dem dabei verbesserten Finanzergebnis konnte im Geschäftsjahr 2017 eine Ergebnissteigerung von 23% erreicht werden. Die Zielmarke von 20% Umsatzrentabilität wurde auch in 2017 übertroffen. Die Eigenkapitalrentabilität erreichte 12,48%. Für das Jahr 2018 streben wir an, unser Ergebnis - im 6. Jahr in Folge - weiter zu verbessern. Wesentliche Kennzahlen der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2017: In TEUR 2017 2016 2015 2014 Bilanzsumme 23.803 19.493 14.311 11.218 Eigenkapital 15.364 10.891 9.332 8.226 Eigenkapitalquote 64,5% 55,9% 65,2% 73,3% Umsatz (inkl. Erträge aus Beteiligungen) 8.312 7.770 5.255 4.333 Veränderung Umsatz 6,98% 47,86% 21,28% 38,31% Umsatzrentabilität 23,08% 20,06% 20,23% 9,97% Konzernergebnis 1.918 1.559 1.063 432 Weitere Informationen zur VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft finden Sie unter www.verianos.com. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. IR-Kontakt: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft Investor Relations Christian Bähringer, RA Bethmannstraße 56 60311 Frankfurt am Main Deutschland T +49 69 69768880 F +49 69 69768889 Mail: ir@verianos.com Unternehmenskontakt: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft Gürzenichstraße 21 50667 Köln Deutschland T +49 221 20046100 F +49 221 20046140 Mail: enquiries@verianos.com 17.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft Gürzenichstraße 21 50667 Köln Deutschland Telefon: +49 221 20046100 Fax: +49 221 20046140 E-Mail: ir@verianos.com Internet: www.verianos.com ISIN: DE000A0Z2Y48 WKN: A0Z2Y4 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 687329 17.05.2018 CET/CEST

