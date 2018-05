München - Deutsche Telekom-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG: T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS), ein Tochterunternehmen der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF), und Sprint (ISIN: US85207U1051, WKN: A1W1XE, Ticker-Symbol: 2S7), ein Tochterunternehmen der Softbank (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT), haben eine verbindliche Vereinbarung abgeschlossen, die beiden Gesellschaften zu einem größeren Unternehmen zusammen zu führen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...