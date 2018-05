New York - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Seth Rosenfeld von Jefferies & Co: Aktienanalyst Seth Rosenfeld von Jefferies & Co bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien des Stahl- und Technologiekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF).

