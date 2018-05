DF Deutsche Forfait AG: Verschiebung Hauptversammlung und Quartalsmitteilung DGAP-Ad-hoc: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Quartals-/Zwischenmitteilung DF Deutsche Forfait AG: Verschiebung Hauptversammlung und Quartalsmitteilung 17.05.2018 / 17:43 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. DF Deutsche Forfait AG: Verschiebung Hauptversammlung und Quartalsmitteilung Grünwald 17. Mai 2018 - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN der Aktie: DE000A2AA204, ISIN der Anleihe: DE000A1R1CC4) hat heute beschlossen, die für den 4. Juli 2018 geplante Hauptversammlung und die Veröffentlichung der für den 31. Mai 2018 geplanten Q1 Quartalsmitteilung zu verschieben. Das Management analysiert derzeit die Auswirkungen des Ausstiegs der USA aus dem internationalen Atomabkommen sowie die Reaktionen der übrigen beteiligten Staaten einschließlich der EU auf die DF-Gruppe und deren Planung. Derzeit liegt der Fokus des Außenhandelsfinanzierers auf der Region Naher und Mittlerer Osten, insbesondere dem Iran. Die Prüfung ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Die neuen Termine werden so schnell wie möglich bekanntgegeben. Der Vorstand DF Deutsche Forfait AG Hirtenweg 14 82031 Grünwald T +49 89 21551900-0 F +49 89 21551900-9 E investor.relations@dfag.de http://www.dfag.de Investor Relations/Presse Frederic Hilke IR.on AG T +49 221 9140 970 E investor.relations@dfag.de 17.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG Hirtenweg 14 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 89 21551900-0 Fax: +49 89 21551900-9 E-Mail: dfag@dfag.de Internet: www.dfag.de ISIN: DE000A2AA204, DE000A1R1CC4, WKN: A2AA20, A1R1CC Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 687389 17.05.2018 CET/CEST

