FRANKFURT (Dow Jones)--An den Börsen in Europa ist es am Donnerstag teils deutlich nach oben gegangen. Unterstützung bekam der Aktienmarkt weiterhin vom Euro, der unter 1,18 Dollar notiert. Zudem sind offenbar einige internationale Investoren am Aktienmarkt in Europa unterinvestiert und kaufen zu. Aber auch der Preis für Öl stieg, ein Barrel der Sorte Brent kostet nun mehr als 80 Dollar. Der DAX legte um 0,9 Prozent auf 13.115 Punkte zu. Der Euro-Stoxx-50 gewann 0,8 Prozent auf 3.592 Punkte.

Im Blick standen weiterhin die italienischen Anleihen mit der Aussicht auf eine neue Regierung aus der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega Nord. Sollten die beiden Parteien weiterhin mit Gedankenspielen wie einem Schuldenerlass durch die EZB oder Szenarien eines Euro-Austritts aufwarten und auch nur ansatzweise versuchen, diese umzusetzen, sollte die Skepsis gegenüber Italien weiter zunehmen, erwartet Stefan Bielmeier, Volkswirt bei der DZ Bank. Dies dürfte eine weitere Risikoadjustierung der Investoren nach sich ziehen, die dann wohl schnell und heftig ausfiele. Die Rendite bei den italienischen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren stieg um weitere 3 Basispunkte auf 2,11 Prozent.

Steigende US-Zinsen und fester Dollar belasten Gold

Seit Anfang der Woche befinden sich die Zinsen in den USA am Steigen, was Gold belastet. Höhere Renditen dämpfen in der Regel die Nachfrage nach den sogenannten zinslosen Edelmetallen. Zudem verteuert ein stärkerer Dollar Rohstoffe, die im Greenback gehandelt werden, für Käufer anderer Währungen. "Der feste Dollar und steigende US-Anleiherenditen üben weiterhin Druck aus", sagt Carsten Fritsch, Rohstoffanalyst bei der Commerzbank. Die Feinunze Gold kostet aktuell 1.289 Dollar, am Montag notierte der Preis noch über 1.320. Auf der anderen Seite stiegen die Renditen der US-Treasurys mit einer Laufzeit von zehn Jahren im genannten Zeitraum von 2,97 auf 3,10 Prozent.

Die Outperformance der Ölaktien setzte sich fort. Für den Sektor ging es um 1,5 Prozent nach oben. In den USA hat sich der Index für den Oil-Service-Bereich nun an die Spitze der Gewinner in diesem Jahr gesetzt. Sowohl die Nachrichtenlage als auch die Fundamentaldaten sprechen laut den Rohstoffexperten der Commerzbank kurzfristig für einen weiteren Preisanstieg.

Berichtssaison hat noch einige Überraschungen parat

Für Moeller-Maersk ging es um 8,8 Prozent nach unten. Der Umsatz ist zwar höher als erwartet ausgefallen, der Gewinn hat die Erwartungen allerdings deutlich verfehlt, wie es im Handel hieß. Mit Suez ging es nach Zahlen in Paris dagegen um 3,1 Prozent nach oben. "Sie sind ein Schritt in die richtige Richtung", schrieben die Analysten von Bryan Garnier.

Altice legten nach ihrem Zwischenbericht um 12,4 Prozent zu. Besonders in Frankreich sei das erste Quartal gut gelaufen, merkte Bryan Garnier an. Allerdings sei die Frage, ob die Entwicklung nachhaltig sei. Die Gewinnerwartungen habe Altice übertroffen.

Die Aktie des britischen Logistikkonzerns Ocado haussierte an der Londoner Börse um 44 Prozent. Der US-Einzelhändler Kroger ist mit 5 Prozent bei den Briten eingestiegen. Ocado wird zukünftig seine Logistiktechnologie bei Kroger einsetzen.

RTL enttäuscht mit Quartalszahlen

Die Aktie von RTL gab um 9 Prozent nach. Sowohl Umsatz als auch Gewinnkennziffern aus dem ersten Quartal haben die Erwartungen verfehlt. Den Ausblick hat RTL bestätigt. Als negativ bewerten Marktteilnehmer auch eine VPRT-Studie, wonach der TV-Werbemarkt in Deutschland in diesem Jahr nur um 1 bis 1,5 Prozent wachsen werde.

Merck erholten sich nach den schweren Verlusten vom Dienstag, der Kurs stieg um 6,4 Prozent. Händler meinten, Merck habe sich hoffnungsvoll zur Wirksamkeit von zwei Medikamenten gegen Lungenkrebs geäußert. Sie seien allerdings noch in einem sehr frühen Stadium. Für Ceconomy ging es nach Zahlen um 3,6 Prozent nach oben. Die Leoni-Aktie rückte um 5,8 Prozent vor. Auf den starken Quartalsbericht vom Vortag folgen nun Analysehäuser mit Hochstufungen. Überraschend gute Zahlen katapultierten die Aktie des Immobilienunternehmens Patrizia um 11,2 Prozent nach oben.

.=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.592,18 +29,33 +0,8% +2,5% . Stoxx-50 3.167,93 +17,43 +0,6% -0,3% . Stoxx-600 395,79 +2,58 +0,7% +1,7% Frankfurt XETRA-DAX 13.114,61 +118,28 +0,9% +1,5% London FTSE-100 London 7.787,97 +53,77 +0,7% -0,3% Paris CAC-40 Paris 5.621,92 +54,38 +1,0% +5,8% Amsterdam AEX Amsterdam 568,96 +3,84 +0,7% +4,5% Athen ATHEX-20 Athen 2.063,72 -10,63 -0,5% -0,9% Brüssel BEL-20 Bruessel 3.898,57 +40,89 +1,1% -2,0% Budapest BUX Budapest 37.538,04 -36,95 -0,1% -4,7% Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.291,71 +17,58 +0,4% +9,5% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 125.479,32 -387,24 -0,3% -11,0% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 1.004,25 +0,15 +0,0% -2,0% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.695,67 +58,02 +1,0% +6,8% Madrid IBEX-35 Madrid 10.216,40 +105,40 +1,0% +1,7% Mailand FTSE-MIB Mailand 23.801,99 +67,77 +0,3% +9,6% Moskau RTS Moskau 1.181,61 -8,16 -0,7% +2,4% Oslo OBX Oslo 0,00 0,00 0,0% +10,0% Prag PX Prag 1.107,39 +1,33 +0,1% +2,7% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.618,95 +16,68 +1,0% +2,7% Warschau WIG-20 Warschau 2.255,78 -20,13 -0,9% -8,4% Wien ATX Wien 3.510,28 +19,78 +0,6% +1,3% Zürich SMI Zuerich 8.988,33 +14,45 +0,2% -4,2% INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.592,18 0,82 29,33 2,52 Stoxx-50 3.167,93 0,55 17,43 -0,31 DAX 13.114,61 0,91 118,28 1,52 MDAX 26.825,60 0,79 208,96 2,38 TecDAX 2.804,96 0,83 23,11 10,91 SDAX 12.616,35 0,61 77,10 6,14 FTSE 7.787,97 0,70 53,77 -0,29 CAC 5.621,92 0,98 54,38 5,82 Bund-Future 157,88 -0,21 -0,84 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:14 Uhr Mi, 18:22 % YTD EUR/USD 1,1800 -0,10% 1,1814 1,1793 -1,8% EUR/JPY 130,65 +0,31% 130,47 129,91 -3,4% EUR/CHF 1,1811 -0,04% 1,1824 1,1798 +0,9% EUR/GBP 0,8730 -0,11% 0,8720 1,1431 -1,8% USD/JPY 110,73 +0,41% 110,44 110,17 -1,7% GBP/USD 1,3517 +0,03% 1,3550 1,3482 +0,0% Bitcoin BTC/USD 8.335,80 +0,4% 8.371,39 8.327,52 -39,0% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,57 -0,59 0,05 Deutschland 10 Jahre 0,64 0,60 0,21 USA 2 Jahre 2,57 2,59 0,68 USA 10 Jahre 3,10 3,10 0,69 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,06 0,05 0,01 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,67 71,49 +0,3% 0,18 +19,3% Brent/ICE 80,26 79,28 +1,2% 0,98 +23,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.290,29 1.290,68 -0,0% -0,40 -1,0% Silber (Spot) 16,48 16,37 +0,7% +0,11 -2,7% Platin (Spot) 891,65 889,75 +0,2% +1,90 -4,1% Kupfer-Future 3,08 3,06 +0,6% +0,02 -7,4% ===

