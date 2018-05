Bonn (ots) - Jetzt stehen sie fest, die 42 Gewinner im Schülerwettbewerb "ECHT KUH-L!" des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Unter dem Motto "Vom Gras ins Glas" beschäftigten sich in diesem Jahr mehr als 4.500 Kinder und Jugendliche mit der Milch. Eine Jury wählte aus den insgesamt 731 kreativen Arbeiten jetzt die 42 Preisträger aus.



Wie leben Kühe, Schafe und Ziegen? Was bedeutet tiergerecht? Wie und zu welchen Produkten wird Milch verarbeitet? Diese und weitere Fragen stellten sich die Teilnehmenden in diesem Jahr. Die Schülerinnen und Schüler besuchten Bauernhöfe und Molkereien, diskutierten unterschiedliche Haltungsformen, untersuchten den Verdauungsprozess der Kuh, lernten verschiedene Melkmethoden kennen, machten sich mit den Inhaltsstoffen der Milch vertraut, studierten unterschiedliche Milchprodukte und machten sich Gedanken zu pflanzlichen Alternativen.



Die Gewinner in den vier Altersgruppen stehen nun fest: Die Klassen 3 und 4 der Freien Waldorfschule Werra-Meißner aus Eschwege (Hessen) mit Plakaten und Film "Vom Gras ins Glas", die AG "Echt kuh-l" der Klasse 6a der Weibelfeldschule aus Dreieich (Hessen) mit Projektdokumentation und Film über ihren Informationstag im Supermarkt, der Profilkurs Catering der Klasse 8 der Stadtteilschule Kirchwerder aus Hamburg mit ihrer Dokumentation "Kuh(le) Milchshakes und Smoothies aus regionalen Milchprodukten" sowie eine Schülerin der Klasse 9 vom CJD Gymnasium aus Königswinter (Nordrhein-Westfalen) mit ihrer Webseite "Muh oder Ruh - Milch in der Diskussion". Der Sonderpreis Schule geht gleich an zwei Schulen: die Sekundarschule Nordlippe aus Extertal (Nordrhein-Westfalen) gewinnt mit der Dokumentation ihres Aktionstages "Vom Gras ins Glas" und die Grundschule Fürstenstein aus Bayern überzeugte mit einem Riesen-Lapbook. Die vier erstplatzierten Gruppen freuen sich über eine dreitägige Berlin-Reise. Höhepunkt ist die Preisverleihung am 21. Juni im Bundeslandwirtschaftsministerium.



Die Zweitplatzierten gewinnen Tagesausflüge in die Region. Ab Platz 3 gibt es Überraschungskisten mit attraktiven Sachpreisen. Die zwei "Sonderpreise Schule" erhalten Geldpreise. Alle 42 Preisträger stehen auf www.ECHTKUH-L.de



