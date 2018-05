London (ots/PRNewswire) - Plato Partnership, das nicht gewinnorientierte Unternehmen, das kreative Lösungen und Effizienzsteigerungen für den heutigen Aktienmarkt bietet, und Tradeweb Markets, ein weltweit führender Anbieter von festverzinslichen Wertpapieren, Derivaten und ETF-Marktplätzen, kündigten ihre Absicht an, eine strategische Partnerschaft einzugehen, um Tradeweb Plato 'eBlock' herauszubringen.



Marktstruktur und rechtliche Veränderungen an den europäischen Aktienmärkten haben die Nachfrage nach kosteneffizienten Lösungen für regulierte Handelsplätze geschaffen, um von mehr Wettbewerb, Transparenz und operativer Effizienz zu profitieren. Insbesondere suchen institutionelle Investoren nach neuen und optimierten Zugangsmöglichkeiten zur Liquidität, um die durch die Fragmentierung der Aktivitäten zwischen den Handelsplätzen bedingten ausführungstechnischen Herausforderungen zu bewältigen.



Der Tradeweb Plato eBlock ermöglicht es den Teilnehmern, die Hauptrisikoliquidität des Brokers zu ermitteln und zu aggregieren, indem er die Bedenken der Käuferseite hinsichtlich der Marktfragmentierung berücksichtigt, der Käuferseite direkte Kontrolle über ihre Ausführung gibt und sowohl dem Käufer- als auch der Verkäuferseite die Möglichkeit bietet, mit Leichtigkeit und Sicherheit an einem geregelten Handelsplatz zusammenzuarbeiten, zu verhandeln und zu agieren. Die eBlock-Plattform nutzt die innovative "Blotter Scraping"-Technologie, die den Händlern auf der Käuferseite den notwendigen Einblick bietet, um geeignete Unternehmen auf der Grundlage von Aktivitäten, Ausführungsraten und Marktauswirkungen zu identifizieren.



Plato Partnership und Tradeweb Markets arbeiten zusammen, um die Möglichkeiten und zukünftigen Entwicklungen von eBlock zu verbessern. Phase 1 der eBlock-Initiative soll im dritten Quartal dieses Jahres aktiviert werden und wird die Einführung von Ausschreibungen (RFQ: Request-for-Quote) beinhalten, um eine gezielte Steuerung der Hauptrisiko-Liquidität des Brokers an einem geregelten Handelsplatz zu ermöglichen. Die Handelsplattform Tradeweb Plato eBlock wird von Tradeweb im Rahmen seines multilateralen Handelssystems (MTF: Multilateral Trading Facility) gemäß den üblichen gesetzlichen Genehmigungen betrieben.



Lee Olesky, CEO von Tradeweb Markets, erklärte dazu:



"Unsere Zusammenarbeit mit Plato Partnership ist ein wichtiger Meilenstein für Tradeweb. Als Vorreiter im Bereich von multilateralen elektronischen Ausschreibungsprotokollen haben wir mehr Transparenz und Effizienz auf den Märkten für festverzinsliche Wertpapiere, Derivate und ETFs geschaffen.



Wir freuen uns, dieses sehr erfolgreiche Modell auf Aktien auszuweiten und gemeinsam mit Plato neue Handelsmechanismen zu entwickeln, um Block-Trades gegen die Hauptliquidität an einem geregelten Handelsplatz effizienter durchzuführen. Wir sind zuversichtlich, dass unser innovativer und effizienter Ansatz für die Ausführung von Aktien-Block-Trades den Marktteilnehmern eine flexible Auswahl und Zugang zu robuster, kostengünstiger Liquidität bieten wird.



Wie der Erfolg unseres europäischen ETF-Marktplatzes zeigt, konzentrieren wir uns bei Tradeweb auf die Lösung von Marktstrukturproblemen, indem wir unseren Kunden Zugang zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen über das RFQ-Protokoll in hoher fiktiver Größe bieten".



Mike Bellaro, Plato Partnership Co-Chair, erläuterte:



"Wir freuen uns, eine Partnerschaft mit Tradeweb einzugehen, um diese innovative Lösung für den Risikohandel mit Aktien bereitzustellen.



eBlock ermöglicht es Händlern auf der Käuferseite, die Beschaffung von Risikoliquidität durch intelligente Datenanalyse in den Ausführungsprozess einzubinden und ihnen die notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen, um gute Entscheidungen über die Handelsausführung zu treffen.



Dies ist ein weiterer Schritt aus einer Reihe von Entwicklungen von Plato Partnership, die die Handelskosten senken, die Marktstruktur vereinfachen und die Ziele der Endinvestoren durchsetzen werden".



