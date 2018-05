INSTONE REAL ESTATE GROUP N.V. VERÖFFENTLICHT EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG UND ERLÄUTERUNGEN ZUR TAGESORDNUNG DGAP-News: Instone Real Estate Group N.V. / Schlagwort(e): Hauptversammlung INSTONE REAL ESTATE GROUP N.V. VERÖFFENTLICHT EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG UND ERLÄUTERUNGEN ZUR TAGESORDNUNG 17.05.2018 / 19:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. INSTONE REAL ESTATE GROUP N.V. VERÖFFENTLICHT EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG UND ERLÄUTERUNGEN ZUR TAGESORDNUNG Amsterdam, Essen, 17. Mai 2018. Instone Real Estate Group N.V. ("Instone Real Estate" oder die "Gesellschaft") hat heute die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft inklusive der Tagesordnungspunkte und der Erläuterungen zur Tagesordnung sowie andere Informationen/Dokumente auf folgender Website veröffentlicht: http://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html Die Hauptversammlung wird am 29. Juni 2018 um 9:00 Uhr MESZ im Hotel Hilton, Schiphol, Niederlande, stattfinden. Kontakt Investor Relations Thomas Eisenlohr Instone Real Estate Telefon: +49 201 45355365 Email: thomas.eisenlohr@instone.de Pressekontakt Franziska Jenkel c/o RUECKERCONSULT Telefon: +49 30 284498761 Email: instone@rueckerconsult.de Über Instone Real Estate Instone Real Estate ist einer der deutschlandweit führenden Wohnentwickler. Instone entwickelt moderne, urbane Mehrfamilien- und Wohngebäude und saniert denkmalgeschützte Gebäude für Wohnzwecke. Instone entwickelt und vermarktet Wohnungen an Eigennutzer, private Kapitalanleger und institutionelle Investoren. In 27 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter entwickelt werden. Bundesweit sind rund 300 Mitarbeiter an acht Standorten tätig. Zum 31. Dezember 2017 umfasste das Projektportfolio von Instone 45 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa 3,4 Milliarden Euro und mehr als 8.000 Einheiten. Die Marke "Instone" entstand 2017 durch den Zusammenschluss der formart GmbH & Co. KG und der GRK-Holding GmbH. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise rechtliche Informationen (regulated information) im Sinne von Ziffer 1:1 des niederländischen Finanzaufsichtsgesetzes (Dutch financial supervision act). 17.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Instone Real Estate Group N.V. Baumstraße 25 45128 Essen Deutschland Telefon: +49 201 453 550 E-Mail: ir@instone.de Internet: www.instone.de ISIN: NL0012757355 WKN: A2JCTW Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 687429 17.05.2018

ISIN NL0012757355

AXC0382 2018-05-17/19:46