Die Commerzbank hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 42 auf 51 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Unter anderem wegen des aktuellen Währungsumfelds kürzte Analyst Daniel Wendorff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das laufende Jahr. Er schätze an dem Hersteller von Medizintechnik das gute Wachstumsprofil, dies sei im Aktienkurs aber schon eingepreist./bek/tih Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0119 2018-05-17/19:51

ISIN: DE0005313704