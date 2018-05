Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst James Gordon nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auch die seit etwa einem Monat in den USA gehandelten ADR-Papiere des Biotech-Unternehmens in die Bewertung auf - ebenfalls mit "Overweight", aber einem Kursziel von 30 US-Dollar. Die positive Empfehlung basiere in beiden Fällen unter anderem auf dem Wachstumspotenzial des Antikörpers MOR208./bek/tih Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0121 2018-05-17/19:57

ISIN: DE0006632003