Mannheimer Morgen zum Geschäft von Südzucker Überschrift: Schwere neue Welt Willkommen in der neuen Südzucker-Welt. Ohnehin ist das Mannheimer Unternehmen von einem starken Auf und Ab der Preise abhängig. Jetzt kommt noch der stärkere Wettbewerb hinzu, da die Marktordnung der Europäischen Union ausgelaufen ist. Südzucker bekommt das knallhart zu spüren. Die deutlichen Worte des Managements lassen daran keinen Zweifel. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Südzucker in der Zuckersparte - dem Kerngeschäft - einen Verlust von bis zu 200 Millionen Euro. Schon im vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres standen unter dem Strich rote Zahlen. Auf dem Weltmarkt gibt es Überkapazitäten, vor allem Indien produziert massig Zucker. Dadurch rauschen die Preise in die Tiefe. Es zahlt sich aus, dass sich Südzucker schon seit Jahren breiter aufgestellt hat. Neben Zucker sind die Segmente Frucht, Spezialitäten - dazu gehört unter anderem die Pizzamarke âEURzAlberto' - und die Bioethanol-Tochter CropEnergies zum Konzern. Im vergangenen Geschäftsjahr hat vor allem die Fruchtsparte ihren Beitrag geleistet. Doch seit Sommer vergangenen Jahres ist es dem Management nicht gelungen, die Erwartungen der Börse zu befriedigen - und mit der Strategie für die neue Zuckerwelt zu überzeugen. Der Aktienkurs ist wieder sehr weit von der 20-Euro-Marke entfernt. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2018 13:49 ET (17:49 GMT)