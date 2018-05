BioClin Therapeutics, Inc., ein Entwicklungsunternehmen für Medikamente im klinischen Stadium, gab heute bekannt, dass Daten von seiner laufenden Phase 1b/2 Studie von B-701, einem branchenführenden Anti-Fibroblast-Wachstumsfaktorrezeptor 3 (FGFR3) monoklonalen Antikörper, plus Docetaxel für metastasischen Blasenkrebs auf einer Poster-Sitzung bei der Jahresversammlung 2018 der American Society for Clinical Oncology (ASCO) vom 1. 5. Juni 2018 in Chicago, Illinois, präsentiert werden.

Die Details der Poster-Präsentation sehen wie folgt aus:

[Abstrakt 4534]

FIERCE-21: Phase 1b/2 Studie von Docetaxel B-701, einem selektiven Inhibitor von FGFR3, in rezidivierendem oder refraktärem (R/R) metastasischem, urothelialem Karzinom (mUCC).

Joaquim Bellmunt, M.D., Ph.D., Dana-Farber Cancer Institute

Sitzung: Urogenitaler (Nicht-Prostata) Krebs

Poster-Sitzung Datum/Zeit: Samstag, 3. Juni 2018, 8:00 11:30 Uhr, CDT, Halle A

Über BioClin Therapeutics, Inc.

BioClin Therapeutics, Inc. ist ein privat geführtes Unternehmen für Biotechnologie in der klinischen Entwicklungsphase, das Biologika zur Behandlung von Erkrankungen in Bereichen mit erheblichem ungedecktem Bedarf entwickelt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf FGFR3 (Fibroblast-Wachstumsfaktor-Rezeptor 3), eine Driver-Mutation bei metastatischem Blasenkrebs, möglicherweise auch bei anderen Krebsarten. Das Hauptprogramm des Unternehmens, B-701, ist das einzige zielgerichtete Biologikum, das spezifisch für FGFR3 in der klinischen Entwicklung ist. BioClin arbeitet an laufenden klinischen Studien zu metastatischem Blasenkrebs, darunter zu B-701-Monotherapie und B-701 in Kombinationstherapien mit Chemotherapie nach Behandlungsstandard sowie zusammen mit Pembrolizumab, einem Immun-Checkpoint-Inhibitor.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von BioClin unter: www.bioclintherapeutics.com

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zum Geschäft und den Zukunftsaussichten von BioClin Therapeutics, Inc., die Risiken und Ungewissheiten enthalten, so unter anderem Aussagen bezüglich der Zeitpläne und Planungen zur Durchführung von klinischen Studien zu B-701 bei mUC. Zu den Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: zeitliche Abläufe bei der Aufnahme von Patienten und Ergebnisse der klinischen Studien; die Sicherheit von B-701 allein oder in Kombination mit anderen Therapien; der Inhalt und die zeitlichen Abläufe von Entscheidungen der U.S. Food and Drug Administration, der Europäischen Kommission sowie weiterer Aufsichtsbehörden in Bezug auf B-701. Solche Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten, insbesondere jenen, die dem Prozess der Entwicklung und der Vermarktung von Medikamenten innewohnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens enthalten zudem Annahmen, die sollten sie sich als falsch erweisen dazu führen können, dass dessen Ergebnisse maßgeblich von den Darstellungen oder Implikationen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen würden. BioClin ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, etwaige zukunftsweisende Aussagen, ganz gleich ob als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Geschehnisse, auf den neuesten Stand zu bringen oder zu verändern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180517006409/de/

Contacts:

BioClin Therapeutics, Inc.

Stephen Lau

Chief Executive Officer

info@bioclintherapeutics.com