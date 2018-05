Donald Trumps umstrittene Kandidatin ist die erste Frau an der Spitze der CIA. Sie versicherte Senatoren, dass der Auslandsgeheimdienst nicht zu Foltermethoden greifen wird.

Gina Haspel wurde als erste Frau an der Spitze der CIA bestätigt. Bei ihrer Anhörung in Washington versicherte sie US-Senatoren, dass sie die Geheimdienstbehörde nicht zu Waterboarding und anderen umstrittenen Verhörmethoden zurückkehren lässt.Der Senat stimmte am Donnerstag mit 54 zu 45 Stimmen für die 61-Jährige.

Haspel, die den weitaus größten Teil ihrer 33-jährigen Dienstzeit undercover verbracht hat, leitet den Geheimdienst ...

