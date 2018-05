Andersen Global setzt seine Expansion in Kanada fort, während sich die Partner und Fachleute von W.L. Dueck Co. LLP dem bestehenden Team von Andersen Tax in Kanada anschließen. Andersen Global hat gegenwärtig eine Mitgliedsfirma in Montreal und wird eine Mitgliedsfirma mit Niederlassungen in Vancouver, Calgary, Richmond und Edmonton hinzufügen, während W.L. Dueck Co. LLP, eine Firma unter der Leitung der Gründungspartner Warren Dueck und Steven Flynn, offiziell den Namen Andersen übernimmt.

"Wir freuen uns, unsere Beziehung zu Andersen zu formalisieren und unser Team in Kanada zu integrieren, da uns dies ermöglicht, umfassendere grenzübergreifende Steuerdienstleistungen in den USA und Kanada anzubieten", erklärte Warren. "Wir engagieren uns dafür, erstklassigen Kundendienst zu bieten und unseren Wirkungsbereich im ganzen Land und auf internationaler Ebene zu erweitern. Gleichzeitig arbeiten wir mit unseren Kollegen in Montreal darauf hin, das Geschäft auf dem bestehenden Fundament in Kanada weiter auszubauen."

Als Andersen Tax wird die Firma weiterhin vermögenden Privatpersonen grenzüberschreitende Steuerdienstleistungen bieten, u.a. in den Bereichen freiwillige Selbstanzeigen (offshore voluntary disclosures), Nachlässe und Trusts. Darüber hinaus begleitet Andersen Tax kanadische Investitionen in den USA, US-Investitionen in Kanada sowie grenzüberschreitende Übernahmen und Fusionen für Unternehmen aus steuerlicher Sicht. Auch die Erstellung von Einkommen- und Körperschaftssteuererklärungen für Privatpersonen und Unternehmen in den USA und Kanada gehört zum Portfolio des Unternehmens.

Mark Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen Tax LLC, merkte an: "Die weitere Expansion in Nordamerika und die verstärkte Präsenz in mehreren Wirtschaftszentren in Kanada beweist unser Bestreben, nahtlose grenzüberschreitende Dienstleistungen anzubieten. Im Übrigen verkörpern Warren und sein Team die Eigenschaften, die wir bei Andersen schätzen, nämlich Transparenz und Verantwortung, und ich bin erfreut, dass sie offiziell den Namen Andersen annehmen."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 2.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 95 Standorten präsent.

