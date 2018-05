Untersuchung von ISACA identifiziert Barrieren für DSGVO-Compliance, Vorteile

Die Frist für die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) läuft in acht Tagen ab, aber nur 29 Prozent der Unternehmen werden laut einer neuen weltweiten Umfrage von ISACA bereit sein. Die im letzten Monat durchgeführte Bereitschaftsumfrage zur DSGVO von ISACA bietet einen Einblick beinahe in Echtzeit über Bereitschaftsgrade, höchste Compliance-Barrieren und erwartete Bereitschaftszeiträume.

