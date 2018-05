von Jörg Billina, €uro am Sonntag Mit umgerechnet 4,8 Milliarden Euro rangiert Naguib Sawiris in der Forbes-Liste der reichsten Afrikaner auf Platz 6 und weltweit auf Platz 550. Sein Vermögen erzielte der Ägypter in der Telekombranche, mit Immobilien und an der Börse. Nun aber zieht Sawiris sein Geld aus Aktien ab. Nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...