"Volksstimme' zu Anker-Zentren für Flüchtlinge:

"Die Absage von Sachsen-Anhalt und wohl auch Sachsen, die von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geplanten Ankerzentren für Flüchtlinge einzurichten, kommt nicht überraschend. Bis zuletzt hatte man in Magdeburg und Dresden auf konkrete Angaben gehofft, wie die von Seehofer gewünschten Zentren auszusehen hätten. Mehr als Stammtischparolen kamen aber offenbar nicht aus Berlin. Nun zeigt man dem Bundesinnenminister die kalte Schulter. Ohnehin verfolgt man zumindest in Sachsen-Anhalt eine andere Strategie. Statt die Koalitionspartner Grüne und SPD zu verärgern, die sich zuletzt vehement gegen die neuen Ankerzentren ausgesprochen hatten, setzt man auf eine Gesetzesänderung. Asylsuchende sollen deutlich länger in den bestehenden Aufnahmeeinrichtungen bleiben dürfen als es bisher möglich ist. Damit greift man einen Grundgedanken des Ankerzentrums zwar auf - das Etikett bleibt aber weiter ein anderes."/yyzz/DP/he

AXC0008 2018-05-18/05:35