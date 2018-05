Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag,

den 31. Mai:

FREITAG, DEN 18. MAI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 CH: Richemont Jahreszahlen

07:30 D: Dermapharm Q1-Zahlen

08:00 GB: AstraZeneca Q1-Zahlen

09:00 D: Carl Zeiss AG Halbjahreszahlen

10:00 D: Fresenius Hauptversammlung, Frankfurt

11:00 D: Aurelius Hauptversammlung, München

14:30 USA: Intercontinental Exchange Hauptversammlung

15:30 GB: AstraZeneca Hauptversammlung

18:30 CH: Transocean Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

F: Engie ao Hauptversammlung

L: Grand City Properties Q1-Zahlen

USA: Campbell Soup Q3-Zahlen

USA: Deere & Co Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 J: Verbraucherpreise 04/18

08:00 D: Erzeugerpreise 04/18

08:00 D: Großhandelspreise 04/18

08:00 D: Auftragsbestandsindex und Reichweiten im Verarbeitenden Gewerbe 03/18

10:00 EU: EZB Leistungsbilanz 03/18

10:00 I: Leistungsbilanz 03/18

15:00 B: Verbrauchervertrauen 05/18

EU: Moody's Ratingergebnis für Dänemark

SONSTIGE TERMINE

RU: Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Arbeitsbesuch beim russischen

Präsidenten Wladimir Putin in Sotschi

Themen sollen die internationalen Konflikte in der Ukraine, in

Syrien, im Nahen und Mittleren Osten sowie im Iran sein.

MONTAG, DEN 21. MAI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 IRL: Ryanair Jahreszahlen

12:30 GB: BP Hauptversammlung

14:00 USA: Baxter International Investor Meeting

19:30 USA: Micron Technology Analyst und Investor Meeting

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 J: Handelsbilanz 04/18

10:00 PL: Industrieproduktion 04/18

10:00 PL: Erzeugerpreise 04/18

14:30 USA: CFNA-Index 04/18

HINWEIS

A / CH / D: Feiertag, Börsen geschlossen

DIENSTAG, DEN 22. MAI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 A: OMV Hauptversammlung, Wien

14:30 D: bet-at-home.com Hauptversammlung

15:00 USA: Merck & Co Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GB: Shell Hauptversammlung

USA: AutoZone Q3-Zahlen

USA: Kohl's Corp Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 05/18

10:00 E: Handelsbilanz 03/18

14:00 HU: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 05/18

SONSTIGE TERMINE

USA: US-Präsident Donald Trump empfängt Südkoreas Präsident Moon Jae In

im Weißen Haus

HINWEIS

HK / SK: Feiertag, Börsen geschlossen

MITTWOCH, DEN 23. MAI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 D: Vapiano Q1-Zahlen

08:00 GB: Marks & Spencer Jahreszahlen

10:00 D: Evonik Hauptversammlung, Essen

10:00 D: Zalando Hauptversammlung, Berlin

10:30 D: Aareal Bank Hauptversammlung, Wiesbaden

11:00 D: TAG Immobilien Hauptversammlung, Hamburg

11:00 D: Bundesverband Öffentlicher Banken Jahres-Pk, Frankfurt

12:30 USA: Target Q1-Zahlen

13:00 D: Pfeiffer Vacuum Hauptversammlung, Wetzlar

14:00 D: Progresswerk Oberkirch Hauptversammlung, Offenburg

17:00 USA: PayPal Hauptversammlung

17:30 CH: Roche Business Update Call

18:00 USA: Juniper Networks Business Update Call

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: CTS Eventim Q1-Zahlen

D: Linde Morgan Stanley ChemTech Day

F: Capgemini Hauptversammlung

F: Société Générale Hauptversammlung

F: Thales Hauptversammlung

F: Valeo Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/18 (vorläufig)

06:30 J: All Industry Acitivity Index 03/18

07:30 F: Arbeitslosenquote Q1/18

08:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 04/18 (endgültig)

09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/18 (vorläufig)

09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/18 (vorläufig)

10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/18 (vorläufig)

10:00 PL: Einzelhandelsumsatz 04/18

10:30 GB: Verbraucherpreise 04/18

10:30 GB: Erzeugerpreise 04/18

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/18 (vorläufig)

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 04/18

16:00 EU: Verbrauchervertrauen 05/18 (vorab)

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 2.5.18

DONNERSTAG, DEN 24. MAI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GB: Kingfisher Trading Update Q1/18

09:00 A: Erste Group Bank Hauptversammlung

10:00 F: BNP Paribas Hauptversammlung, Paris

10:00 D: Deutsche Bank Hauptversammlung, Frankfurt

10:00 D: SMA Solar Hauptversammlung, Kassel

10:00 D: Deutsche Real Estate Hauptversammlung, Berlin

10:00 D: OHB Hauptversammlung, Bremen

10:00 CH: Swatch Hauptversammlung, Grenchen

10:30 D: Indus Holding Hauptversammlung, Köln

11:00 D: Amadeus Hauptversammlung, Frankfurt

11:00 D: United Internet Hauptversammlung, Frankfurt

11:00 D: Salzgitter Hauptversammlung, Braunschweig

11:00 D: Hornbach-Gruppe Bilanz-Pk, Frankfurt

12:00 USA: Best Buy Q1-Zahlen

12:00 GB: Lloyds Baning Group Hauptversammlung

13:30 D: Deutsche Telekom Kapitalmarkttag 2018 (bis 25.5.)

16:00 USA: Morgan Stanley Hauptversammlung

16:00 USA: McDonald's Hauptversammlung

17:00 CH: Zur Rose Hauptversammlung, Zürich

17:00 USA: PayPal Investor Day

22:01 USA: Autodesk Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNHEHMEN OHNE ZEITANGABE

CH: Wizz Air Holdings Jahreszahlen

D: Phoenix Jahreszahlen

D: Befesa Q1-zahlen

D: Jost Werke Q1-Zahlen

GB: Shell Investor Meeting

USA: Fitbit Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 D: Privatkonsum, Staatsausgaben, Bauinvestitionen Q1/18

08:00 D: Im- und Exporte Q1/18

08:00 D: BIP Q1/18 (endgültig)

08:00 D: GfK Verbrauchervertrauen 06/18

08:45 F: Geschäftsklima 05/18

10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 04/18

13:30 EU: EZB Sitzungsprotokoll 26.4.18

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 B: Geschäftsklima 05/18

15:00 USA: FHFA-Index 03/18

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 04/18

20:00 USA: Philadelphia Fed Präsident Harker hält eine Rede in Dallas

SONSTIGE TERMINE

D: 14. Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft zum Thema

«Gesundheit2018 - Schöne neue Welt?" (bis 25.05.) Rostock

GB: Die britische Statistikbehörde ONS veröffentlicht Zuwanderungszahlen

B: Treffen der Eurogruppe, Brüssel

RU: Internationales Wirtschaftsforum St. Petersburg "SPIEF" (bis 26.05.)

FREITAG, DEN 25. MAI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 EU: Acea Nfz-Neuzulassungen 04/18

10:00 D: Bayer Hauptversammlung, Bonn

10:00 D: TLG Immobilien Hauptversammlung, Berlin

13:30 D: Deutsche Telekom Kapitalmarkttag 2018 (Ende)

14:00 F: Safran Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 D: ifo-Geschäftsklima 05/18

10:30 GB: BIP Q1/18 (endgültig)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/18

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/18 (endgültig)

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE

EU: DBRS Ratingergebnis für Europäische Union, Zypern

EU: Moody's Ratingergebnis für Österreich

EU: S&P Ratingergebnis Südafrika

SONSTIGE TERMINE

10:00 EU: Treffen der EU-Finanzminister

EU: Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung

Am 25. Mai ist Stichtag. Dann tritt offiziell die europaweit

geltende Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft. Sie sieht eine

Reihe von Auflagen vor, die auch kleinste Unternehmen im Umgang mit

persönlichen Daten befolgen müssen.

12.30 Uhr: Pressekonferenz des Europäischen Datenschutzausschusses

in Brüssel. Der Europäische Datenschutzausschuss wird mit

Inkrafttreten der DSGVO gegründet.

D: Abschluss 14. Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft

zum Thema «Gesundheit2018 - Schöne neue Welt?", Rostock

RU: Internationales Wirtschaftsforum St. Petersburg "SPIEF" (bis 26.05.)

USA: Verkürzter Handel am US-Anleihenmarkt (bis 20.00 Uhr)

MONTAG, DEN 28. MAI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 NL: ASM International Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 I: Erzeugerpreise 04/18

SONSTIGE TERMINE

D: Weltwirtschafts-Symposium 20118 - Global Economic Symposium (GES)

2018 (bis 29.05.) Berlin

Organisatoren sind das Institut für Weltwirtschaft an der

Universität Kiel, die Deutsche Zentralbibliothek für

Wirtschaftswissenschaften und das Ministerium für Wissenschaft,

Wirtschaft und Verkehr Schleswig-Holstein.

EU: Außenministertreffen, Brüssel

DIENSTAG, DEN 29. MAI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 D: SGL Hauptversammlung, Wiesbaden

10:00 D: Fraport Hauptversammlung, Frankfurt

10:30 D: Bankhaus Metzler Jahres-Pk, Frankfurt

22:00 USA: Salesforce.com Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZHEITANGABE

D: Sixt Q1-Zahlen

D: Rocket Internet Q1-Zahlen (10.00 h Call)

L: Aroundtown Q1-Zahlen

USA: Deutsche Bank Global Financial Services Investor Conference u.a.

mit JPMorgan Chase (14:35 h), Morgan Stanley (16.10 h)

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 J: Arbeitslosenquote 04/18

08:45 F: Verbrauchervertrauen 05/18

10:00 EU: Geldmenge M3 04/18

10:00 I: Verbrauchervertrauen 05/18

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 05/18

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 05/18

SONSTIGE TERMINE

08:45 D: "Frankfurt Finance Summit 2018" u.a. mit Finanzstaatssekretär Jörg

Kukies, Bafin-Präsident Felix Hufeld und EZB-Direktoriumsmitglied

Yves Mersch, Frankfurt

11:00 D: Festakt 20 Jahre Bundesnetzagentur mit Bundeskanzlerin Angela Merkel

F: OECD-Forum (bis 31.05.) Thema: "What Brings Us Together", Paris

17:30 D: CFS Colloquium Series 2018 "Current Challenges in European Financial

Markets" mit Sabine Lautenschläger zum Thema "Monetary policy - End

of (hi)story?", Frankfurt

MITTWOCH, DEN 30. MAI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 FIN: Nokia Hauptversammlung, Espoo

08:00 S: SAS Q1-Zahlen

10:00 D: Deutsche Börse Investor Day 2018, London

10:00 D: Ströer Hauptversammlung, Köln

10:00 D: Wacker Neuson Hauptversammlung, München

10:00 D: Software Hauptversammlung, Darmstadt

10:30 D: Leifheit Hauptversammlung, Frankfurt

11:00 D: Tom Tailor Hauptversammlung, Hamburg

13:00 D: Stratec Hauptversammlung, Pforzheim

14:00 USA: Ebay Hauptversammlung

16:30 USA: Exxon Mobil Hauptversammlung

17:00 USA: Walmart Hauptversammlung

17:00 USA: Chevron Hauptversammlung

20:00 USA: Twitter Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

D: DIW-Konjunkturbarometer

F: OECD-Wirtschaftsausblick

01:50 J: Einzelhandelsumsatz 04/18

08:45 F: Konsumausgaben 04/18

08:45 F: BIP Q1/18 (vorläufig)

09:00 D: Verbraucherpreise Sachen 05/18

09:00 E: Einzelhandelsumsatz 04/18

09:00 E: Verbraucherpreise 05/18 (vorläufig)

09:00 A: BIP Q1/18 (endgültig)

09:55 D: Arbeitslosenzahlen 05/18

10:00 PL: Verbraucherpreise 05/18 (vorläufig)

10:00 PL: BIP Q1/18 (endgültig)

10:00 D: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen und

Bayern 05/18

10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 05/18

10:30 PL: Verbraucherpreise 05/18 (vorläufig)

11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 05/18

11:00 EU: Verbrauchervertrauen 05/18 (endgültig)

12:00 P: Industrieproduktion 04/18

12:00 P: BIP Q1/18 (endgültig)

14:00 D: Verbraucherpreise 05/18 (vorläufig)

14:15 USA: ADP Beschäftigung

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 04/18 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q2/18 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/18 (2. Veröffentlichung)

15:00 B: BIP Q1/18 (endgültig)

DONNERSTAG, DEN 31. MAI 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 D: LPKF Hauptversammlung, Hannover

14:30 USA: Ciena Q2-Zahlen

20:00 USA: Facebook Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

L: Senvion Hauptversammlung

D: Encavis Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GB: GfK-Verbrauchervertrauen 05/18

01:50 J: Industrieproduktion 04/18 (vorläufig)

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/18

07:00 J: Wohnungsbaubeginne 04/18

07:45 CH: Seco: BIP Quartalsschätzungen Q1/18

08:45 F: Erzeugerpreise 04/18

08:45 F: Verbraucherpreise 05/18 (vorläufig)

09:00 E: BIP Q1/18 (endgültig)

10:00 E: Leistungsbilanz 03/18

10:00 I: Arbeitslosenquote 04/18 (vorläufig)

11:00 EU: Arbeitslosenquote 04/18

11:00 EU: Verbraucherpreise 05/18

11:00 I: Verbraucherpreise 05/18 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 04/18

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: Chicago PMI 05/18

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 04/18

SONSTIGE TERMINE

USA: Beginn ASCO-Konferenz 2018 (bis 5.6.2018), Chicago

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

/bwi

AXC0016 2018-05-18/06:05