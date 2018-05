Der amerikanische Versicherer EMC Insurance Group (ISIN: US2686641091, NASDAQ: EMCI) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 22 US-Cents je Aktie an seine Anteilseigner aus. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,88 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 25,87 US-Dollar (Stand: 17. Mai 2018) bei 3,40 Prozent. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 5. Juni 2018 (Record date: 29. Mai ...

