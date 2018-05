Die US-Bank JPMorgan hat Puma SE mit "Overweight" und einem Kursziel von 550 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Puma biete das attraktivste Wachstumspotenzial unter den europäischen Sportartikelherstellern, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Solide Umsatzsteigerungen träfen auf anhaltende Margenerholung. Zudem sei die Bewertung der Papiere noch nicht ausgereizt./ag

Datum der Analyse: 18.05.2018

ISIN DE0006969603

AXC0027 2018-05-18/06:57