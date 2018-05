The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0414510062 CAISSE D DEPOTS E.C.18-25 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000HLB3RG0 LB.HESS.THR.CARRARA05F/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SHFM584 SCHLW-H.SCHATZ.18/23 A1 BD00 BON EUR N

CA XFRA GB00BFMCN652 TREASURY STK 2071 BD00 BON GBP N

CA XFRA USU5521TAD47 MSCI 18/27 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU56495AA96 MAPLE ESC.SUB. 18/21 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU56495AB79 MAPLE ESC.SUB. 18/28 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU56495AD36 MAPLE ESC.SUB. 18/25 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA US00254EMR08 SWED.EXP.CRED. 18/21 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US025816BV03 AMER. EXPRESS 18/21 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US172967LZ20 CITIGROUP INC 18/24 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US172967MA69 CITIGROUP INC 18/24 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US25243YAX76 DIAGEO CAPITAL 18/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US25243YAY59 DIAGEO CAPITAL 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US25243YAZ25 DIAGEO CAPITAL 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA USU56495AE19 MAPLE ESC.SUB. 18/38 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU56495AF83 MAPLE ESC.SUB. 18/48 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1755436190 GEELY AUTO HLDG.18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1823485039 OP YRITYSPANKKI 18/25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1823485112 OP YRITYSPANK. 18/21 FLR BD01 BON EUR N

CA 53W XFRA AU000000AHG5 AUTOMOTIVE HLDGS GRP LTD EQ00 EQU EUR N

CA D0D XFRA AU000000DDR5 DICKER DATA LTD EQ00 EQU EUR N

CA GE8 XFRA AU000000GXL9 GREENCROSS LTD EQ00 EQU EUR N

CA 55L XFRA AU000000TOU2 TLOU ENERGY LTD EQ01 EQU EUR N