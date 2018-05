The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000LFA1222 LFA F.B.BAYERN IS.R1122 BD01 BON EUR N

CA XFRA US00206REJ77 AT + T 17/23 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US00206REL24 AT + T 17/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US00206REM07 AT + T 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US00206REN89 AT + T 17/37 BD01 BON USD N

CA SOBS XFRA US00206REP38 AT + T 17/50 BD01 BON USD N

CA SOBE XFRA US00206REQ11 AT + T 17/58 BD01 BON USD N

CA XFRA US036752AG89 ANTHEM 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US172967EP21 CITIGROUP INC. 08/38 BD01 BON USD N

CA XFRA USU44946AA63 INGEVITY 18/26 REGS BD01 BON USD N

CA LX9B XFRA XS0629645531 LANXESS AG 11/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0785173104 NORD/LB LUX CBB 12/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0934609875 KOMMUNALBK 13/18 MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0935026632 NRW.BANK MTI 13/18NK BD01 BON NOK N

CA XFRA AU3CB0208965 NATL AUSTR.BK 2018 BD02 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0019170 NATL AUSTR.BK 2018 FLR BD02 BON AUD N

CA XFRA CA05590HAH09 BMW CANADA 2018 I BD02 BON CAD N

CA XFRA DE000HSH4HV5 HSH NORDBANK MZC 9 13/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA USN82008AM02 SIEMENS FINANC.16/46 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0255605239 BAYER AG 06/18 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS0407912053 NATL GRID ELECTR. 09/31 BD02 BON GBP N

CA XFRA XS0935287275 BNZ INTERNAT.FDG 13/18MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0935802495 TUERKIYE GAR.BK 13/18 BD02 BON AUD N

CA XFRA XS1200439609 CHINA SHANSHUI CEM.15/20 BD02 BON USD N