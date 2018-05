FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WIN XFRA DE000A0CAYB2 DIEBOLD NIXDORF INH.O.N. 3.525 EUR

SAP XFRA DE0007164600 SAP SE O.N. 1.400 EUR

NWX XFRA DE0006775505 NORDWEST HANDEL AG 0.550 EUR

FME XFRA DE0005785802 FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. 1.060 EUR

DTE XFRA DE0005557508 DT.TELEKOM AG NA 0.650 EUR

DRI XFRA DE0005545503 1+1 DRILLISCH AG O.N. 1.600 EUR

BMW3 XFRA DE0005190037 BAY.MOTOREN WERKE VZO 4.020 EUR

BMW XFRA DE0005190003 BAY.MOTOREN WERKE AG ST 4.000 EUR

7DB XFRA US25278X1090 DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 0.106 EUR

TX9 XFRA AU000XINEOA7 TRONOX LTD A 0.038 EUR

PA2 XFRA CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP. 0.030 EUR

BU3 XFRA BMG169621056 BUNGE LTD. DL -,01 0.390 EUR

4A5 XFRA BE0003874915 FAGRON N.V. PORT. 0.100 EUR

BGK XFRA US05544A1097 BG STAFFING INC. DL-,01 0.254 EUR

BMWB XFRA US0727433056 BAY.MOT.WERK.ADR 0,3333 1.381 EUR

D8EN XFRA MHY2065G1219 DHT HLDGS INC.NEW DL -,01 0.017 EUR

R66 XFRA US7185461040 PHILLIPS 66 DL-,01 0.679 EUR

SFB1 XFRA PLSOFTB00016 ASSECO POLAND S.A. ZY 1 0.702 EUR

LEG XFRA DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN AG NA O.N. 3.040 EUR

CWG XFRA US1651851099 CHESAP.GRANITE W.TR.U.B.I 0.040 EUR

SBC XFRA US78573L1061 SABRA HLTH CARE REIT 0.382 EUR

NMB XFRA US65158N1028 NEWMARK GRP CL.A DL-,01 0.076 EUR

1A7 XFRA US01973R1014 ALLISON TRANSM.HLDGS DL-1 0.127 EUR

F8B XFRA US6952631033 PACWEST BANCORP. DL-,01 0.509 EUR

13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.161 EUR

SJ2A XFRA US2423702032 DEAN FOODS DL-,01 0.076 EUR

1S2 XFRA CA83125J1049 SLEEP COUN.CANA.HLDG.INC. 0.123 EUR

NNND XFRA KYG875721634 TENCENT HLDGS HD-,00002 0.095 EUR

DEH XFRA US24665A1034 DELEK US HLDGS INC.DL-,01 0.212 EUR

SSA1 XFRA GRS204003008 GR. SARANTIS NAM. EO 1,55 0.280 EUR

TM9 XFRA US8960475031 TRIBUNE MEDIA CO.A DL-001 0.212 EUR

PBE XFRA US7045511000 PEABODY ENERGY DL-,01 0.098 EUR

D2XA XFRA FR0010251421 DEXIA CL 05/UND FLR 0.000 %

QGU XFRA US7473011093 QUAD GRAPHICS INC. CL. A 0.254 EUR

EGG XFRA US29272W1099 ENERGIZER HLDG.NEW DL-,01 0.246 EUR