FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 21.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.05.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

S9L XFRA IT0004712375 SALVATORE FERRAG. EO -,10 0.380 EUR

XFRA DE000HSH5YW5 HSH NORDBANK MZC 8 16/19 0.000 %

3S0 XFRA IT0004967292 F.I.L.A. S.P.A. 0.090 EUR

ETA XFRA SE0008294953 PARADOX INTERACTIVE 0.097 EUR

XFRA XS1491863368 UC-HVB 23 MOSPRIME3MD

TW1 XFRA US88031M1099 TENARIS S.A. ADR/2DL 1 0.475 EUR

AWM XFRA US83088M1027 SKYWORKS SOL. DL-,25 0.271 EUR

PLL XFRA US7443201022 PRUDENTIAL FINL DL-,01 0.763 EUR

PI7 XFRA US74164M1080 PRIMERICA INC. DL-,01 0.212 EUR

KYSA XFRA US4881522084 KELLY SERVS INC. A DL 1 0.064 EUR

FMEA XFRA US3580291066 FRESENIUS MD.CARE ADR 1/2 0.540 EUR

ENI1 XFRA US26874R1086 ENI S.P.A. ADR/2 EO 1 0.547 EUR

XQN XFRA US2186831002 CORE MOLDING TECH. DL-,01 0.042 EUR

COZ XFRA US1924461023 COGNIZANT TECH. SOL.A 0.170 EUR

0UI XFRA US9107101027 UNIT.INS.HLDG.CO.DL-,0001 0.051 EUR

CLY XFRA US1311931042 CALLAWAY GOLF DL-,01 0.008 EUR

BWI XFRA US1170431092 BRUNSWICK CORP. DL-,75 0.161 EUR

ALK XFRA US0116591092 ALASKA AIR GRP INC. DL 1 0.271 EUR

TW11 XFRA LU0156801721 TENARIS S.A. NA DL 1 0.237 EUR

1F8 XFRA IT0001415246 FINCANTIERI SPA O.N. 0.010 EUR

AXNA XFRA IT0004056880 AMPLIFON S.P.A. EO-,02 0.110 EUR

W9X XFRA IT0003977540 ANSALDO STS S.P.A. EO-,50 0.150 EUR

IPJ1 XFRA IT0003865570 SALINI IMPREGILO S.P.A. 0.053 EUR

FMNB XFRA IT0003856405 LEONARDO S.P.A. EO 4,40 0.140 EUR

P4I XFRA IT0003826473 PARMALAT S.P.A. EO 1 0.007 EUR

GHH XFRA IT0003697080 GEOX S.P.A. EO-,10 0.060 EUR

AU9 XFRA IT0003506190 ATLANTIA S.P.A. EO 1 0.650 EUR

34D XFRA IT0003492391 DIASORIN S.P.A. EO 1 0.850 EUR

BPD XFRA IT0003487029 UBI BANCA EO 2,50 0.110 EUR

ENI XFRA IT0003132476 ENI S.P.A. 0.400 EUR

PA6 XFRA IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EO 2,50 0.400 EUR

TOB XFRA IT0003007728 TOD'S SPA EO 2 1.400 EUR

DAF XFRA IT0001479523 BE THINK,SOLVE,EXECUT.SPA 0.020 EUR

UCM1 XFRA IT0001369427 BUZZI UNICEM RISP. EO-,60 0.204 EUR

UCM XFRA IT0001347308 BUZZI UNICEM EO 0,60 0.120 EUR