FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

5KP XFRA SE0001915190 COPPERSTONE RES. SK 2

XFRA US85771P1021 STATOIL ASA ADR/1 NK 2,50

RMV1 XFRA HU0000073457 RABA JARMU.HLDG A UF 1000

MRI XFRA HK0066009694 MTR CORP. LTD

TE8N XFRA CH0012453913 TEMENOS GROUP AG NA SF 5

EOC XFRA CA29251N1042 ENCANTO POTASH CORP.

3CQ XFRA CA2103171039 CONSTANTINE METAL RES.LTD

XFRA CA1407544099 CARA OPERATIONS SUB.VOT.

XFRA CA1688831066 CHILEAN METALS

SXYA XFRA BMG8086V1467 SHENZHEN INTL HLDGS NEW