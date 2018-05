FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.05.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 21.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.05.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

DDR XFRA US23317H1023 DDR CORP.

CV7 XFRA IT0005010423 CERVED GROUP S.P.A.

HDB XFRA IT0003261697 AZIMUT HLDG S.P.A.

CWH XFRA IT0001431805 DEA CAPITAL S.P.A.

IES XFRA IT0000072618 INTESA SANPAOLO EO 0,52

KWO XFRA BMG9031M1082 TRANSP.INTL HLDG.LTD.HD 1

CTH XFRA BMG2442N1048 COSCO SHIP.PORT.LTD.HD-10

UTO XFRA BMG0666H1007 AUTOMATED SYS HLDGS HD-10

FDG XFRA IT0003043418 EI TOWERS S.P.A. EO -,10

ENV XFRA IT0005176406 ENAV S.P.A. EO 1

IESE XFRA IT0000072626 INTESA SAN.RIS.NC EO 0,52