Die britische Investmentbank Barclays hat Tele Columbus nach Zahlen von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 10,30 auf 7,50 Euro gesenkt. Er habe seine Gewinnerwartungen nach der Prognosesenkung des Kabelnetzbetreibers deutlich reduziert, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine neue Schätzung für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) liege am unteren Ende des Unternehmensausblicks./mis/ag

Datum der Analyse: 18.05.2018

ISIN DE000TCAG172

AXC0039 2018-05-18/07:31